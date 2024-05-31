ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтовому терміналу росіян у порту «Кавказ» та ще одній нафтобазі

Генштаб ЗСУ повідомив про удар ракетами берегового комплексу «Нептун» по нафтовому терміналу порту «Кавказ» (другий за вантажообігом російський порт у Чорному морі) та паромній переправі, що в Краснодарському краї. Це був удар по військовій логістиці ворога.

Сталась атака на початку доби 31 травня — наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами ракет ATACMS вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму. Пороми курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики.

У термінал порту поцілили кілька ракет «Нептун». Точність ураження цілей дорозвідують.

Також Генштаб підтверджує удар по ще одному нафтотерміналу на території Краснодарського краю. Ймовірно, йдеться про нафтобазу в районі міста Темрюк, де згоріли три залізничні цистерни з мазутом. Мiсцева влада повідомляла про атаку дронів.

«Сучасна й ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф», — додали в Генштабі.