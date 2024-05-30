ЗСУ ракетами ATACMS вдарили по Керченській поромній переправі

У ніч на 30 травня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку росіяни використовували для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Інформацію про це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

«Цей обʼєкт прикривали сучасні російські засоби ППО — «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників», — зазначили в Генштабі.

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Суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які виконували залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, що заблокувало роботу всієї Керченської переправи й суттєво підірвало логістику окупантів на півострові.

Також у ніч на 30 травня спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України атакував у кримській бухті Вузька два російські транспортно-десантні катери КС-701 «Тунець».