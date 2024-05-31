Уночі ППО збила одну крилату ракету і чотири Shahed. Пʼять ракет С-300/С-400 вдарили по Харкову

Повітряні сили ЗСУ звітували про свою роботу в ніч на 32 травня. Сили протиповітряної оборони збили в Київській області на підльоті до столиці крилату ракету «Іскандер-К», яку запустили з Курської області росії, та чотири дрони-камікадзе Shahed-131/136, запущені військами рф з району міста Єйськ.

Пʼять зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області вдарили по Харкову. Їх перехопити не вдалося.

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Наслідки атаки

У Харкові станом на ранок 31 травня зруйнована пʼятиповерхівка в Новобаварському районі міста. Там тривають пошукові роботи. Також від вибухів постраждали інші житлові будинки, надвірні забудови, транспорт, приватні підприємства та обʼєкти торгівлі за різними адресами. Було пʼять пожеж.

Ворог застосував тактику подвійного удару, коли на місці працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Загинули четверо людей, ще 25 дістали поранення і травми. Серед поранених діти, медик швидкої допомоги та поліцейська. Під завалами ще можуть знаходитися до пʼяти людей.

У Києві в Голосіївському районі уламки ракети впали на нежитлові будівлі. Попередньо, жертв немає.

Дрони Shahed-131/136 сили ППО збили в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Голови адміністрацій Запорізької та Дніпропетровської областей про руйнування не повідомляли.