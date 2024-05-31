Війська росії вночі обстріляли Харків. Є загиблі та десятки поранених

Російські війська в ніч на 31 травня завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова, поціливши в пʼятиповерхівку.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов і голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Було два прильоти в щільну житлову забудову. Російські війська застосували тактику подвійного удару, коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

Станом на 8:00 31 травня загинуло четверо людей, постраждалих — 25. Серед поранених діти, медик швидкої допомоги та поліцейська. Під завалами пʼятиповерхівки ще можуть знаходитися до пʼяти людей.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспорт, приватні підприємства та обʼєкти торгівлі за різними адресами. Було пʼять пожеж.

Щодо пʼятиповерхівки, то там повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з підʼїздів. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували шістьох людей, зокрема одну дитину.