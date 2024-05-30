Президент Естонії підписав закон про конфіскацію заморожених активів рф на користь України

Президент Естонії Алар Каріс 30 травня підписав закон, що дозволяє використовувати заморожені російські активи для компенсації збитків, яких росія завдає Україні.

Про це повідомляє ERR.

За словами президента Естонії, згідно з законом, можна конфіскувати та використати для відшкодування збитків лише майно тих, «чий звʼязок зі скоєнням або сприянням протиправному діянню встановлено і достатньо доведено».

«Отже, той факт, що чиїсь активи були заморожені через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна», — сказав Каріс.

Він додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити таким чином, що передача майна стосується тих, хто брав активну участь у вчиненні військової агресії чи порушенні правил ведення війни.

Також Каріс визнав, що конфіскація майна у звʼязку з участю у військовій агресії може викликати «не прояснені юридичні питання, але парламент повинен мати можливість зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації».