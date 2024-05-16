Естонія першою у світі ухвалила закон про використання заморожених російських активів на користь України

Парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив закон, який дозволяє використовувати заморожені активи російських фізичних осіб для компенсації збитків, завданих Україні війною. За проголосували 65 депутатів Рійгікогу, троє були проти. Про це йдеться на сайті естонського парламенту.

За словами голови Конституційного комітету Хендріка Йоханнеса Терраса, створення правового регулювання використання заморожених активів є складним завданням, над яким працює низка країн-союзників та міжнародних організацій, і Естонія тут відіграє роль першопрохідця.

«Росія — країна-агресор, відшкодування завданих нею воєнних збитків не може лежати на плечах України та її союзників. Росія відповідальна за заподіяння шкоди, і вона також повинна нести цю відповідальність», — сказав він.

Для того, щоб розпочати провадження в Естонії щодо використання майна, Україна має подати відповідний запит. Крім того, повинні бути достатні докази звʼязку власника майна з протиправним діянням.

МЗС Естонії має зʼясовувати всі обставини та право власності на майно, а також встановити відсутність виняткових обставин, які б переважали інтереси відповідної особи. Власник майна має право відповідно до закону оскаржити рішення про використання майна в адміністративному суді.