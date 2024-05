На аукціоні гітару Джона Леннона продали за рекордні $2,85 мільйона

Акустичну гітару вокаліста й гітариста гурту The Beatles Джона Леннона продали за $2,85 мільйона — це зробило її найдорожчою серед коли-небудь проданих гітар.

Про це повідомив аукціонний дім Julienʼs Auctions.

Гітару під назвою Hootenanny вважали зниклою протягом 50 років. Джон Леннон і Джордж Гаррісон використовували інструмент під час запису альбомів The Beatles “Help!” (1965) і “Rubber Soul” (1965).

Джон Леннон придбав гітару наприкінці 1964 року і дебютував з нею під час запису “Help!”. Там його і сфотографували з інструментом.

Julien's Auctions

У рукописних нотатках продюсера “Fifth Beatle” Джорджа Мартіна йдеться, що Hootenanny використовували як Леннон, так і Гаррісон у “Youʼve Got to Hide Your Love Away”.

Наприкінці 1965 року Джон Леннон подарував гітару Гордону Воллеру з музичного дуету Peter & Gordon, для якого Леннон і Маккартні писали пісні. Пізніше Воллер передав гітару своєму менеджеру, який забрав її додому, кинув на горище і навіть не згадував про неї протягом десятиліть.

Аукціонний дім Julienʼs Auctions тісно співпрацював з музикантом, автором книги Beatles Gear Енді Бабюком, щоб підтвердити, що ця Hootenanny, чий серійний номер 51083, справді є гітарою Джона Леннона. Це підтвердилося.

«Її новий власник тепер зберігає частинку душі Леннона, відчутний звʼязок із творчою енергією, яка текла крізь нього та торкалася життів мільйонів людей», — зазначає аукціон.