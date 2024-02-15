Полу Маккартні повернули його гітару, вкрадену в 1972 році. Її знайшли на горищі будинку в Англії

Бас-гітару британського співака, одного із засновників і учасників гурту The Beatles Пола Маккартні знайшли через 52 років після її викрадення.
Про це вказано на сайті Пола Маккартні.
Гітара моделі Hofner 500/1 1961 року зникла в 1972 році. Її знайшли в рамках міжнародного проєкту The Lost Bass («Загублений бас»). Під час розслідування встановили, що гітару вкрали з фургона для перевезення обладнання в районі Ноттінг-Гілл у Лондоні ще 10 жовтня 1972 року. Потім крадій продав гітару господареві пабу.
Гітару в оригінальному чохлі знайшли на горищі житлового будинку в Англії. Їй потрібен невеликий ремонт.
Газета The Sunday Telegraph писала, що Маккартні купив гітару в Гамбурзі в 1961 році приблизно за 30 фунтів стерлінгів.
Через кілька років гітара стала резервним басом, але музикант продовжував її використовувати до розпаду The Beatles. Пошуки гітари почалися в 2018 році, але не давали результату. Прорив стався 2023 року, коли до проєкту долучилися журналіст Скот Джонс і телепродюсерка Наомі Джонс, а про пошуки гітари розповіла газета The Sunday Telegraph.
«Компанія Hofner підтвердила справжність гітари. Пол неймовірно вдячний усім, хто брав участь у пошуках», — йдеться на сайті музиканта.
- У 2021 році в Ліверпулі представили невидану пісню The Beatles “Radha Shaam”, її знайшли на горищі через 50 років після запису. А в листопаді 2023 року гурт The Beatles випустив останню пісню під назвою “Now and Then”. Композицію допоміг створити штучний інтелект — він відділив від піаніно і вилучив голос Джона Леннона зі старої демо, щоб Пол Маккартні міг закінчити пісню.