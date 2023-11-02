Гурт The Beatles випустив останню пісню — з голосом Джона Ленона

Гурт The Beatles випустив останню пісню під назвою Now and Then. Композицію допоміг створити штучний інтелект — він відділив від піаніно і вилучив голос Джона Леннона зі старої демо, щоб Пол Маккартні міг закінчити пісню.
Прослухати пісню можна тут, а кліп буде 3 листопада.
Це була одна з кількох пісень на касеті з написом For Paul, яку Джон Леннон записав незадовго до своєї смерті в 1980 році. З оригінальним записом були технічні проблеми, на яких був присутній постійний гул від електрики у квартирі Леннона. Його вдова Йоко Оно передала Полу Макартні демозапис і він використав штучний інтелект, щоб допомогти створити «останню пісню The Beatles».
- У 2021 році у Ліверпулі представили невидану пісню The Beatles “Radha Shaam”, її знайшли на горищі через 50 років після запису.
- Будинок у Ліверпулі на Аллертон-авеню, де минуло дитинство Джона Леннона, можна орендувати.