ЄС схвалив заборонні мита на російське та білоруське зерно

Рада ЄС ухвалила постанову про введення заборонних мит на зернові продукти, імпортовані з росії та Білорусі.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Постанова підвищує мита до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.

«Ці заходи запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дозволять росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України», — заявив Вінсент Ван Петегем, міністр фінансів Бельгії.

Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранули з бурякового жому та сушений горох з російської федерації, а також з Білорусі, за які наразі імпортери не сплачують або сплачують низькі мита. Крім того, ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот ЄС.

Нововведення набудуть чинності 1 липня 2024 року.