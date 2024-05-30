Заступник премʼєра Словаччини: Одужання Фіцо після стрілянини буде «надзвичайно довгим»

Одужання премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після стрілянини буде «надзвичайно довгим» через серйозні вогнепальні поранення у живіт.

Про це у коментарі AFP заявив заступник премʼєр-міністра та міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, передає Вarronʼs.

Фіцо досі в лікарні після того, як 15 травня на нього скоїли замах. Він уже переніс дві кількагодинні операції в лікарні Банської Бистриці. Зараз медики оцінюють його стан як «задовільний».

«Одужання премʼєр-міністра нарешті на правильному шляху. Воно [одужання] буде надзвичайно довгим, адже його травми дуже серйозні», — зазначив Калиняк. Він додав, що зараз Фіцо вже почав вживати їжу.

Водночас радник уряду Ерік Калиняк, який був свідком стрілянини, розповів журналістам, що «лише міліметри» врятували Фіцо від смертельного поранення. За його словами, кулі влучили в тонкий кишківник так, що прострелили його наскрізь пʼять разів.