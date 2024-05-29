У Rheinmetall замовили сотні тисяч снарядів для Skynex. Ці системи ППО має Україна

Неназвана європейська країна замовила у німецької збройової компанії Rheinmetall постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для системи протиповітряної оборони Skynex.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Загальна вартість замовлення становить декілька сотень мільйонів євро. Буде виготовлено кілька сотень тисяч боєприпасів.

«Система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря», — йдеться у повідомленні.

Хоча у компанії не назвали країну, яка отримає боєприпаси, вони можуть надійти в Україну, яка має на озброєнні установки Skynex.

Skynex базується на гарматній системі ППО і тому особливо підходить для захисту на близьких дистанціях, де керована зброя не може бути ефективною.

Крім того, використання програмованих 35-мм боєприпасів AHEAD значно дешевше за аналогічні системи на основі керованих ракет. Після пострілу на 35-мм снаряди неможливо вплинути навіть із допомогою засобів радіоелектронної боротьби.