Міноборони не буде розсилати повістки через «Резерв+»

Міністерство оборони України поки не планує розсилати повістки через мобільний застосунок «Резерв+».

Про це в ефірі телемарафону 28 травня сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Наразі роботи над таким функціоналом не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються», — сказала вона.

Черногоренко нагадала, що свої дані, згідно з новими нормами мобілізації в Україні, які набули чинності з 18 травня, оновили вже понад 1,25 млн військовозобов’язаних, із них 1,1 млн — через застосунок «Резерв+».