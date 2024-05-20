У Міноборони пояснили, чому декому не вдається оновити дані в застосунку «Резерв+»

У день набуття чинності оновленим законом про мобілізацію, 18 травня, запрацював застосунок від Міністерства оборони України «Резерв+», де військовозобовʼязані можуть оновити свої дані. Втім, частина користувачів скаржиться на збої при завантаженні даних — або підтягується некоректна інформація, або дані взагалі не оновлюються.
Речник Міністерства оборони в ефірі телемарафону розповів, що декому не вдається оновити свої дані, оскільки велика кількість людей завантажує «Резерв+» і оновлює там дані. Через це система може бути перевантажена, а це гальмує роботу застосунку.
Деякі користувачі також скаржаться на те, що у «Резерв+» підтягується неправильна інформація. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що це може відбуватися через те, що дані в реєстр «Оберіг» вносили з паперових карток, де все написано від руки.
Через це, за його словами, до реєстру «Оберіг» могла потрапити застаріла або помилкова інформація. Зокрема, в деяких випадках користувачі «Резерв+» могли бачити, що вони начебто перебувають у розшуку або їхні дані неможливо оновити. Такі відгуки отримували навіть від військових, котрі на фронті.
У таких випадках у Міноборони радять звертатися до ЦНАП, ТЦК чи сервісного центру застосунку «Резерв+».
До того ж, Лазуткін наголошує на тому, що проєкт існує лише два дні, причому це MVP-версія. Водночас «повноцінна» версія застосунку, за його словами, запрацює в червні, і там можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документа.
Раніше речник МО Дмитро Лазуткін заявляв, що застосунок уже доступний у понад 200 країнах світу, а протягом місяця в ньому запустять функцію генерації QR-коду, який замінить військовий квиток. По суті це буде аналогом COVID-сертифіката, який можна буде предʼявляти працівникам поліції, ТЦК і прикордонникам.
- Із 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Тепер усі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.
- Оновити свої дані можна буде як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який надає доступ до інформації у реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг». Водночас, оновлюючи дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, військовозобовʼязаний також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.
- За два дні свої дані оновили понад 420 тисяч українців, повідомили в Міноборони. Через ТЦК дані оновили 2 944 людини, через ЦНАП — 3 703, а через застосунок «Резерв+» — 415 094.