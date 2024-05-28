Поліція встановила трьох росіян, які жорстоко вбили цивільного на Миколаївщині за передачу даних для ЗСУ

Україна ідентифікувала трьох російських військових, які жорстоко катували та вбили цивільного чоловіка наприкінці березня 2022 року на Миколаївщині.

Про це повідомила Національна поліція України.

Під час розслідування воєнних злочинів на Миколаївщині поліцейські знайшли аудіозапис перехоплення розмови російських військових, який свідчив про катування і вбивство цивільного. Слідчі на той момент не знали ані хто скоїв злочин, ані хто постраждав.

Перевіривши всі факти вбивств цивільних на деокупованій території Миколаївської та Херсонської областей, збігів не знайшли. Тоді стали телефонувати жителям і головам місцевих сіл та територіальних громад. Так слідчі встановили, що подія трапилась наприкінці березня 2022 року в одному з населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області.

Поліцейські знайшли місце поховання вбитого та провели ексгумацію тіла для необхідних досліджень. Так вдалося встановити, що вбитий — це 53-річний місцевий мешканець, який мав принципову активну українську позицію.

Під час окупації чоловік ретельно нотував кількість, напрямок та дати пересування російської техніки і передавав цю інформацію Збройним силам України. За це окупанти спочатку його били і катували: звʼязали руки пластиковими хомутами і пиляли напильником зуби, а потому відрубали пальці рук і застрелили.

Пресслужба Нацполіції

Українські правоохоронці встановили та довели причетність до катування і вбивства цивільного трьох військовослужбовців рф, а саме — командирів та солдата 108 десантно-штурмового полку з Краснодарського краю. Їм повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством.