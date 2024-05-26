Медіа: Росія допомагає Північній Кореї розробляти розвідувальний супутник

Багато російських фахівців вирушили до Північної Кореї, щоб допомогти у розробці її розвідувального супутника, який вона планує вивести на орбіту вже незабаром.

Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Кремль відправив своїх спеціалістів до КНДР на тлі того, як путін зустрівся з лідером Кім Чен Ином у вересні торік і пообіцяв допомогти Північній Кореї з її космічною програмою.

З тої зустрічі Північна Корея провела численні випробування ракетних двигунів. Імовірно, їх створили за російськими стандартами.

Минулого тижня японські та південнокорейські медіа писали, що влада помітила в північнокорейському космічному центрі ознаки запуску супутника. Востаннє КНДР запускала ракету в листопаді 2023 року, щоб вивести свій перший супутник-шпигун. Пхеньян має амбіції вивести ще три супутники-шпигуни.