Зенітники 110 бригади знищили черговий російський штурмовик Су-25

Воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський штурмовик Су-25 на Донецькому напрямку. Це восьмий збитий літак на рахунку бійців за останні 20 днів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Минулого місяця ЗСУ вперше від початку повномасштабного вторгнення росії збили ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. У Головному управлінні розвідки сказали, що літак збили на відстані близько 300 кілометрів від України. Це зробили тими самими засобами, якими раніше уразили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.