Зеленський: Втрати на Харківщині становлять вісім росіян до одного українця

У боях на півночі Харківщини співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить 1 до 8 — на одного загиблого воїна ЗСУ припадає 8 знищених окупантів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю казахському агентству «Власть».
«Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, [закінчився] військовими жертвами 1 до 8 — один українець на вісім росіян», — зазначив він.
Президент наголосив, що лідеру рф володимиру путіну начхати на своїх людей — як на цивільних, так і на військових.
«До цього тижня було близько 2—3 тисяч жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2—3 тисячі сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати, путін у цей час у лазні перебуває, або де він там — у спа, яке показували не один раз?» — зазначив президент.
- Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області. Фактично рф відкрила новий фронт. З цього моменту, згідно з даними українського аналітичного проєкту DeepStare, російські війська зайняли 174 кв. км території в регіоні.
- Президент України Володимир Зеленський 24 травня заявив, що українським військовим вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли росіяни.