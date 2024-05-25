Зеленський: Втрати на Харківщині становлять вісім росіян до одного українця

У боях на півночі Харківщини співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить 1 до 8 — на одного загиблого воїна ЗСУ припадає 8 знищених окупантів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю казахському агентству «Власть».

«Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, [закінчився] військовими жертвами 1 до 8 — один українець на вісім росіян», — зазначив він.

Президент наголосив, що лідеру рф володимиру путіну начхати на своїх людей — як на цивільних, так і на військових.

«До цього тижня було близько 2—3 тисяч жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2—3 тисячі сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати, путін у цей час у лазні перебуває, або де він там — у спа, яке показували не один раз?» — зазначив президент.