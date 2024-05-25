Глава МЗС Польщі: США пообіцяли знищити всі позиції росіян в Україні, якщо ті застосують ядерну зброю

Сполучені Штати погрожували росії знищити всі російські військові цілі в Україні, якщо та використає ядерну зброю.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав в інтервʼю The Guardian.

«Американці сказали росіянам: “Якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вбʼє, ми вдаримо по всіх ваших цілях [позиціях] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі”», — зазначив міністр.

Крім того, за словами Сікорського, Китай та Індія теж попередили росію про заборону застосування ядерної зброї.

«І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу теж буде порушено, як і табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони цього не хочуть», — пояснив міністр.