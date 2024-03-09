CNN: Наприкінці 2022 року США ретельно готувалися до ядерного удару росії по Україні

Наприкінці 2022 року Адміністрація президента США «ретельно готувалася» до можливого тактичного ядерного удару військ росії по Україні. Це була не звичайна стурбованість — побоювання ґрунтувалися на отриманій інформації.

Про це пише CNN з посиланням на два джерела з адміністрації Байдена.

На вищому рівні проводили консультації з цього питання. США хотіли підготуватися і зробити все можливе, щоб росія не пішла на цей крок. На тлі військових поразок росії з літа до осені 2022 року, коли Збройні сили України повернули контроль над більшою частиною Харківської області, а також над містом Херсон, лунали офіційні заяви російської сторони про нібито розробку Україною «брудної бомби». Американські посадовці побоювались, що це могло бути прикриттям для російської ядерної атаки.

Також вони вважали, що путін може розцінити втрату захоплених земель як «екзистенційну загрозу російській державі» і віддати наказ на ядерний удар задля стримування. Розвіддані показували, що російські офіцери та чиновники обговорювали такий сценарій, проте розвідка не фіксувала активності ядерних сил рф. Однак в адміністрації Байдена не виключали, що просто можуть не знати про переміщення ядерної зброї рф.

Після оцінки ризиків держсекретар США Ентоні Блінкен прямо висловив занепокоєння міністру закордонних справ росії Сергію Лаврову, а тодішній голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зателефонував своєму російському колезі генералу Валерію Герасимову. Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс обговорював це питання з головою Служби зовнішньої розвідки росії Сергієм Наришкіним.

США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками щодо плану на випадок ядерної атаки й колективних попереджень російській стороні про наслідки. Були комунікації і з Індією та Китаєм, які теж мають ядерну зброю. Джерела CNN кажуть, що китайський лідер Сі Цзіньпін і премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді допомогли запобігти ядерній кризі.

Після цього загроза застосування ядерної зброї дещо зменшилась, але подальшої напруженості ніхто не відкидає.