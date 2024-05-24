Міноборони: Військово-облікові дані треба оновити навіть чоловікам, які живуть за кордоном 10—20 років

Українські чоловіки, що виїхали за кордон понад 10 чи 20 років тому, все одно мають оновити військово-облікові дані.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони.
У відомстві зазначили, що всі українці, навіть ті, які вже тривалий час проживають за кордоном, залишаються громадянами своєї країни й тому мають оновити військово-облікові дані.
«Ви і надалі продовжуєте бути громадянином України, а отже, зобов’язані виконувати свій конституційний обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (стаття 65 Конституції України)», — пояснили в пресслужбі.
Оновити дані можна в консульстві, додали в Міноборони.
- Із 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Тепер усі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.
- Оновити свої дані можна буде як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг». Водночас, оновлюючи дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, військовозобовʼязаний також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.