Генштаб ЗСУ: Сили оборони зупинили росіян на Харківщині та проводять контрнаступ

Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку і проводять контрнаступальні дії.

Про це заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в медіацентрі «Україна» в Києві.

За його словами, обстановка залишається складною. Українські війська продовжують оборонятись на сході та півдні, завдають вогневе ураження противнику. Найбільш активні росіяни на Харківщині й Донеччині.

Мета російського війська на Харківщині — створити буферну зону. Однак наразі, за словами Прохоренка, Сили оборони зупинили росіян, взяли ситуацію під контроль і проводять контрнаступальні дії.

Окупанти також проводять наступальні дії на сході Харківщини, планують зі сходу обійти Куп’янськ, але успіху не мають.

Жорсткі бойові дії тривають майже вздовж всієї лінії фронту. На Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована.