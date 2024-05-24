ЄС вимагає від Москви пояснити зняття буїв на кордоні з Естонією

Європейський Союз очікує від Москви пояснень щодо зняття буїв на річці Нарва, де проходить естонсько-російський кордон.

Відповідну заяву зробив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Напередодні, 23 травня уранці, російські прикордонники в односторонньому порядку прибрали світлові буї, встановлені Естонією на річці Нарва для демаркації кордону з росією.

За словами Борреля, Євросоюз від самого початку уважно стежить за ситуацією у співпраці та солідарності з Естонією та іншими державами-членами.

«Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої схеми провокаційної поведінки та гібридних дій росії, зокрема на її морських і сухопутних кордонах в регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує від росії пояснень щодо зняття буїв та їх негайного повернення», — заявив Боррель.

Згідно з даними естонської Прикордонної служби, російські прикордонники прибрали понад 20 буїв, встановлених для позначення територіальних вод на річці Нарва. Буї необхідні для уникнення випадкового заходу суден у внутрішні води рф.

Через інцидент тимчасового повіреного у справах росії в Естонії Ленара Салімулліна викликали в МЗС Естонії.

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня засудила дії російських прикордонників, а міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала дії росії недружнім актом.