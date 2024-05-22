Проєкт Міноборони рф про перегляд кордонів у Балтійському морі зник з сайту уряду

З російського порталу проєктів нормативних правових актів зник розроблений Міноборони рф проєкт постанови уряду, в якому пропонували змінити російські кордони у Балтійському морі.

Увагу на це звернули журналісти естонського видання Postimees.

Тепер на сторінці проєкту йдеться, що його видалено. Копія документа залишилась на сервісі архівування вебсторінок за посиланням.

У тексті проєкту йшлося про те, що зміна кордону в районі Балтійська, Зеленоградська та в східній частині Фінської затоки нібито мала дозволити використовувати відповідні акваторії як внутрішні морські води росії.

Також росія, згідно з документом, мала намір скоригувати координати кордону в зоні кількох островів у Фінській затоці та поряд із північним вхідним мисом річки Нарва. На кордоні з Литвою під перегляд потрапляли зони Куршської та Балтійської кіс, а також райони мису Таран.

Новина викликала стурбованість дипломатів Фінляндії та Литви. В обох країнах заявили про нову «гібридну атаку» росії. У відповідь прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція Міноборони не має політичного підґрунтя, і запропонував журналістам звернутися по коментарі до оборонного відомства. А згодом проєкт зник із сайту.