Росіяни зняли прикордонні буї на річці Нарва, встановлені Естонією

Росіяни в ніч на 23 травня зняли понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

Про це заявив глава Бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель, пише ERR.

За його словами, Естонія і росія щовесни встановлюють у річці Нарві буї, що позначають фарватер. Це повʼязано з тим, що русло річки з часом змінюється, тому щовесни позначення фарватеру переглядають.

До 2022 року цей процес відбувався за обопільною згодою, але починаючи з минулого року рф не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв.

«Ми вирішили поставити плавучі знаки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, щоб наші рибалки і відпочивальники не потрапили помилково в російські води», — сказав він.

Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини з 250 буїв. Перші 50 буїв було встановлено 13 травня. У ніч на четвер естонські прикордонники виявили, що російські прикордонники за ніч зняли 24 штуки, частина з яких належала до спірних буїв.

На інцидент вже відреагували в естонському МЗС. Там заявили, що дії рф добре вписується в ширшу схему провокаційної поведінки росії, в тому числі на її кордонах із сусідами, зокрема Литви та Фінляндії.

«Ми будемо повідомляти російській федерації про неприпустимість таких дій, вимагати пояснень щодо вилучення буїв і їх негайного повернення», — йдеться в повідомленні.