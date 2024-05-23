Чоловікам для перетину кордону все ще необхідний документ з ТЦК — застосунок «Резерв+» не підходить

Під час перетину державного кордону прикордонники не беруть до уваги «Резерв+», оскільки він потрібен лише для оновлення своїх даних. А от на кордоні необхідний документ з ТЦК.

Про це заявив представник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону 23 травня.

За його словами, прикордонники беруть виключно паперовий військово-обліковий документ, виданий територіальними центрами комплектування.

«Це [додаток «Резерв+»] — виключно для оновлення своїх даних і виключно для громадян. Тому що на кордоні наші співробітники не беруть до уваги цю програму. Ми перевіряємо виключно паперовий документ — військово-обліковий документ із відповідними відмітками у тих осіб, у кого ми додатково почали перевіряти наявність цього документа», — пояснив він.

Демченко повідомив, що з березня 2024 року між Держприкордонслужбою та Міноборони налагоджено інформаційну взаємодію між базами даних.

Попри це прикордонники беруть до уваги виключно військово-обліковий документ, виданий ТЦК. У ньому мають бути необхідні позначки про відстрочку або зняття з військового обліку.