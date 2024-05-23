Прокуратура розповіла деталі ракетної атаки на Харківщину. Кількість жертв зростає

Офіс генерального прокурора почав розслідувати масовану ракетну атаку росіян на Харків і сусіднє місто Люботин за статтею про порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК).

Пресслужба прокуратури уточнила деталі атаки.

За даними слідства, 23 травня починаючи з 10:30 російська армія завдала серію ракетних ударів по Харкову і Люботину.

В Основʼянському районі Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні видавництва Vivat (типографія Factor druk). Там сталась масштабна пожежа. Загинули сім працівників, ще 17 поранені. На місці триває розбір завалів.

У Холодногірському районі Харкова ракетними ударами пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури.

У Люботині удари окупантів прийшлись по центральній частині міста. Наразі відомо про сімох поранених. Пошкоджені парк, автомобілі, магазини й обʼєкти транспортної інфраструктури.

За попередніми даними, загалом ворог атакував ці міста 15 ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з території Бєлгородської області рф.