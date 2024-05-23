Російським туристам заборонили відвідувати Норвегію

Громадян росії, які їдуть у Норвегію для туризму чи з іншою несуттєвою метою, депортуватимуть при вʼїзді через зовнішній кордон.

Про це йдеться на норвезькому урядовому сайті.

Таке нововведення набуває чинності з 29 травня. Нове правило розповсюджується й на тих, хто має туристичні візи, видані Норвегією до посилення візової практики навесні 2022 року, а також на власників віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони.

Однак будуть винятки: росіян впускатимуть у країну для відвідування близьких родичів (батьків, чоловіка чи дружини, співмешканців і дітей), які живуть у Норвегії. Також пускатимуть російських громадян, які працюють чи навчаються у Норвегії або іншій країні Шенгенської угоди.

«Рішення про посилення правил вʼїзду відповідає норвезькій лінії про співпрацю з союзниками та партнерами у відповідь на незаконну агресивну війну росії проти України», — зазначила міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мел.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну Норвегія припинила видавати росіянам туристичні візи.