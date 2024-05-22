Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували ще 1 300 російських військових

Українські військові протягом доби ліквідували чи поранили приблизно 1 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 496 тисяч своїх солдатів на війні з Україною.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Бойові втрати противника наразі орієнтовно такі:
- танки — 7 611 (+6 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 14 721 (+22);
- артилерійські системи — 12 820 (+41);
- реактивні системи залпового вогню — 1 077;
- засоби ППО — 812 (+1);
- літаки — 354;
- гелікоптери — 326;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 346 (+56);
- крилаті ракети — 2 208 (+1);
- кораблі/катери — 27;
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 17 442 (+59);
- спеціальна техніка — 2090 (+5).
У ніч на 22 травня російські війська атакували Україну 24 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи знищили всі дрони в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.