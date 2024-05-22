Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували ще 1 300 російських військових

Українські військові протягом доби ліквідували чи поранили приблизно 1 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 496 тисяч своїх солдатів на війні з Україною.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові втрати противника наразі орієнтовно такі:

танки — 7 611 (+6 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 14 721 (+22);

артилерійські системи — 12 820 (+41);

реактивні системи залпового вогню — 1 077;

засоби ППО — 812 (+1);

літаки — 354;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 346 (+56);

крилаті ракети — 2 208 (+1);

кораблі/катери — 27;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 17 442 (+59);

спеціальна техніка — 2090 (+5).

У ніч на 22 травня російські війська атакували Україну 24 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи знищили всі дрони в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.