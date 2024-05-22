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Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували ще 1 300 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
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Українські військові протягом доби ліквідували чи поранили приблизно 1 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 496 тисяч своїх солдатів на війні з Україною.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові втрати противника наразі орієнтовно такі:

  • танки — 7 611 (+6 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 14 721 (+22);
  • артилерійські системи — 12 820 (+41);
  • реактивні системи залпового вогню — 1 077;
  • засоби ППО — 812 (+1);
  • літаки — 354;
  • гелікоптери — 326;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 346 (+56);
  • крилаті ракети — 2 208 (+1);
  • кораблі/катери — 27;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 17 442 (+59);
  • спеціальна техніка — 2090 (+5).

У ніч на 22 травня російські війська атакували Україну 24 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи знищили всі дрони в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.