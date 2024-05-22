Росія атакувала Україну 24 дронами — сили ППО збили всі

У ніч на 22 травня російські війська атакували Україну 24 ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи знищили всі дрони в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що уламок дрона пошкодив енергетичні ообʼєкти Шостки та Конотопа.

На ранок енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах. Роботи з відновлення електропостачання тривають.