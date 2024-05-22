Ізраїль оновив плани наступу на Рафах згідно з вимогами США

В Адміністрації президента США Джо Бадена заявили, що «Єрусалим перебуває на правильному шляху до реалізації наступу на Рафах».

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на чиновника Білого дому.

«Справедливо буде сказати, що ізраїльтяни оновили свої плани. Вони врахували багато з тих занепокоєнь, які ми висловлювали», — сказав він, не даючи водночас повного «зеленого світла» планам ЦАХАЛ.

Кілька місяців США виступають проти масштабної військової операції в Рафаху, попереджаючи, що не існує жодного способу провести її так, щоб врятувати майже 1,5 мільйона палестинських біженців, які знайшли прихисток у місті.