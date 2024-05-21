Мінфін: Україна виконала всі структурні маяки для перегляду програми фінансування від МВФ

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобовʼязання в межах програми Механізму розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова агентству Інтерфакс-Україна.

«Усі структурні маяки виконано. Після того як ми отримали позитивні новини від Сполучених Штатів і маємо чітке розуміння плану роботи з Європейським Союзом щодо Ukraine Facility і відповідних траншів, ми можемо говорити про те, що ми в програмі й виконуємо свої зобовʼязання», — сказала вона.

Під час роботи місії йтиметься також про структурну роботу, щоб надалі залишатися в рамках програми. За словами заступниці міністра, напрацьовуватиметься план роботи до кінця року — до пʼятого перегляду програми.

«Критичних точок немає», — наголосила Зикова.

Вона нагадала, що перші місяці цього року за відсутності фінансування ЄС і США, яке частково компенсували Японія і Норвегія, Україна пройшла практично завдяки внутрішнім заходам: податок на надприбуток банків, дострокова сплата дивідендів найбільшими держкомпаніями.