Україна отримала четвертий транш від МВФ — $880 мільйонів

Україна отримала четвертий транш фінансування на $880 мільйонів від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Таким чином, Україна залучила вже близько $5,4 мільярда з передбачених програмою $15,6 мільярда. Гроші допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

Ці кошти є результатом успішного третього перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ. Україна виконала всі структурні маяки та індикативні цілі МВФ, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності. У Національному банку України уточнили, що «йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що повʼязано з блокуванням кордонів».