МВФ погодив четвертий транш Україні на $880 млн

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно $880 мільйонів доларів. Вони мають надійти в Україну протягом 2—3 днів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Україна виконала всі структурні маяки та індикативні цілі МВФ, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності. У Національному банку України уточнили, що «йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що повʼязано з блокуванням кордонів».

Транш надійде в Україну протягом 2—3 днів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ці гроші покриють важливі бюджетні видатки і допоможуть зберігати макрофінансову стабільність.