Україна отримала від МВФ третій транш на $900 мільйонів

Україна сьогодні, 14 грудня, отримала третій транш фінансування на суму близько $900 мільйонів від Міжнародного валютного фонду у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Ці кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.
«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
- 11 грудня Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Таким чином, Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.