МВФ ухвалив рішення, яке дозволить надати Україні $900 млн

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, що дозволить переказати Україні третій транш на суму близько $900 мільйонів.
Про це повідомляє постійний представник України в МВФ Владислав Рашкован.
За його словами, відтепер робота буде зосереджена на підготовці до третього перегляду навесні.
- 31 березня 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України від початку повномасштабної війни — $15,6 млрд. Перший транш на суму близько $2,7 млрд у межах нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня.
- Наприкінці червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш на суму близько $890 млн, а з 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.