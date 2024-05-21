Молдова стала першою країною, з якою ЄС підписав безпекову угоду

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан і верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель підписали угоду про партнерство у сфері безпеки й оборони.

Про це оголосив Жозеп Боррель.

Він зазначив, що угода з Молдовою є першою подібною для ЄС.

«Молдова стала першою країною, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні виклики безпеці, зробити нашу взаємодію більш ефективною та досліджувати нові сфери співпраці», — написав Боррель.