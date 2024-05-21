Медикині й фармацевтки мають стати на військовий облік — інакше не візьмуть на роботу

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік, оскільки відтепер їх не працевлаштують без військово-облікового документу.

Про це йдеться в постанові уряду № 563 про зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних і резервістів.

Вона передбачає, зокрема, обовʼязковий військовий облік для жінок, які мають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Це актуально, якщо жінка придатна до військової служби за станом здоровʼя і віком.

В Україні з 1992 року діє норма, за якою всі жінки віком від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою мають стояти на військовому обліку. Однак норма працювала недосконало, тому на процедуру постановки на облік давали час до 31 грудня 2026 року. Тобто до того часу жінки з відповідною освітою могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані.

Зараз норму про те, що медикині й фармацевтки могли працювати без військово-облікового документа, усунули.

Керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повинні повідомляти до ТЦК про жінок, які в них працюють, мають медичну або фармацевтичну освіту, але не перебувають на військовому обліку.

Якщо ж жінка з медичною чи фармацевтичною освітою не працює, то мусить самостійно прийти до ТЦК, щоб її поставили на облік.

Із січня 2023 року жінок, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, ставлять на військовий облік одразу після завершення навчання. Заклад освіти за два місяці до завершення навчання подає списки випускниць до ТЦК.