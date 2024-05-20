У справі про міжнародний аеропорт «Одеса» повідомили нову підозру ексмеру Костусєву

Спеціальна антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі про привласнення міжнародного аеропорту «Одеса». Нові підозри в ній отримали ексмер Одеси Олексій Костусєв і повʼязані з ним бізнесмени.

Про це пише пресслужба САП.

Бізнесменам повідомили про підозру в наданні Костусєву хабаря у вигляді двоповерхового пентхауса в центрі Одеси площею 700 кв. м та вартістю близько 16 мільйонів гривень, а самому колишньому меру — за отримання цього хабаря.

У справі фігурують колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих у регіоні бізнесмени. Їх підозрюють у заволодінні майновим комплексом стратегічного обʼєкта — КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Слідство встановило, що у 2011 році група розробила та реалізувала злочинну схему, у результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста і так званих приватних інвесторів.

Два одеських бізнесмени зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно. Їхня мета — отримати у власність і приватизувати аеропорт вартістю близько 118 мільйонів гривень. Тодішній мер Одеси переконав депутатів міськради дати згоду на це. Також він вчинив службове підроблення, щоб надати підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з Одеською міською радою товариство в обхід конкурсу.

Через це місто втратило контроль над аеропортом і не отримувало від нього доходу. Замість Одеси це робили фігуранти справи. Щоб місто не могло повернути у свою власність «Одесу», усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали.

«Отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю», — наголосили в САП.

Ось кваліфікація дій підозрюваних:

два одеських бізнесмени — співорганізатори схеми — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369 КК України;

колишній міський голова Одеси — ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України;

директор ТОВ — ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

У жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса».