Премʼєр-міністр Індії Моді заявив, що його країна братиме участь в українському мирному саміті

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді, коментуючи запрошення на зустріч G7 і український мирний саміт, заявив, що його країна братиме участь у «всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку».

Про це він сказав в інтервʼю інформагентству Press Trust of India, передає The Hindu.

Моді сказав, що Індія «буде голосом Глобального Півдня» на цих самітах, щоб сформувати загальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину і мирного, процвітаючого світу.

«Рівень залученості залежатиме від термінів, матеріально-технічного забезпечення й паралельних зобов’язань», — відповів Моді на запитання про те, чи візьме він участь у двох багатосторонніх зустрічах.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. В Офісі президента сказали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Швейцарія запросила на саміт понад 160 делегацій з усього світу. Держава вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола країн та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В уряді Швейцарії заявили, що «на даному етапі» росію не планують запрошувати, однак участь рф вважають обовʼязковою для досягнення миру. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.

Як пише CNN Brasil, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не їхати на саміт миру, оскільки вважає що «немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участі обидві сторони конфлікту».

Лулу запрошував як швейцарський уряд, так і президент України. Бразильська дипломатія завжди наполягала на необхідності мирних переговорів, але вважає марною зустріч без росіян.