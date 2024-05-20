Удар по Черкаській Лозовій: кількість загиблих зросла, водолази знайшли тіло чоловіка

Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по Черкаській Лозовій на Харківщині зросла до семи. 51-річний чоловік, якого вважали зниклим безвісти, загинув. Водолази знайшли фрагменти його тіла на дні прилеглого озера.

Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій і Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Кількість постраждалих від удару станом на 20 травня — 28 людей.