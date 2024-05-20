Удар по Черкаській Лозовій: кількість загиблих зросла, водолази знайшли тіло чоловіка

Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по Черкаській Лозовій на Харківщині зросла до семи. 51-річний чоловік, якого вважали зниклим безвісти, загинув. Водолази знайшли фрагменти його тіла на дні прилеглого озера.
Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій і Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
Кількість постраждалих від удару станом на 20 травня — 28 людей.
- 19 травня російські війська завдали ракетного удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківської області. За даними прокуратури, ворог задіяв тактику «повторного удару» — через 10 хвилин після першого удару був другий. На місці загинули пʼятеро цивільних і постраждали понад 16 людей, серед яких діти. До кінця дня кількість жертв зросла.
- За попередніми даними, росія атакувала населений пункт двома ракетами «Іскандер-М» з території Бєлгородської області рф. Розслідується порушення законів та звичаїв війни.