Росіяни вдарили по місцю відпочинку на Харківщині. Загинули пʼятеро людей, ще 16 отримали поранення

Російські війська вранці 19 травня вдарили по Малоданилівській громаді на Харківщині. Постраждали щонайменше 16 людей, відомо про пʼятьох загиблих.

Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив «Суспільному», що війська рф влучили по місцю літнього відпочинку.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, поранення отримали вісім людей. Серед них — фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене також авто швидкої.

Оновлення о 12:20. Синєгубов заявив про загибель щонайменше чотирьох цивільних внаслідок атаки. Згодом Гололобов повідомив, що кількість жертв зросла до пʼяти.

Оновлення о 13:55. Жертвами атаки стали 5 людей, постраждали — 16, повідомив голова МВС Ігор Клименко. Одна із загиблих — жінка на сьомому місяці вагітності, зазначили в поліції.

Серед постраждалих 8-річна дитина з легкими тілесними ушкодженнями. Ще 8 поранених перебувають у тяжкому стані.

Постраждали також працівник поліції та співробітники швидкої допомоги (фельдшер і водій), які прибули на місце після атаки.

Росіяни двічі атакували область ракетами «Іскандер-М», вкотре застосувавши тактику «подвійних ударів», додали в ОВА.

Ситуація на Харківщині

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону».

16 травня в Генштабі повідомили, що Сили оборони призупинили просування російських окупантів на Харківщині.

У зведенні 19 травня Генштаб повідомляв про відсутність активних дій на Харківському напрямку. На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбивали атаку поблизу Берестового.