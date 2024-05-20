В річці Тиса знайшли ще одне тіло чоловіка. Від початку травня це вже восьмий потопельник

В річці Тиса, що тече на кордонах Закарпатської області з Румунією та Угорщиною, знайшли ще одне тіло чоловіка.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Відомство назвало померлого «потопельником», який намагався перепливти річку. Тіло виявили за 10 метрів від румунського берега. Про нього українським прикордонникам повідомили румунські колеги.

Від початку травня цього цього року це вже восьмий потопельник, зазначили в МВС.