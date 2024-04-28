У річці Тисі знайшли тіла двох чоловіків

Напередодні ввечері на Закарпатті під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники знайшли тіла двох потопельників у річці Тисі.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

На місце події викликали рятувальників ДСНС та поліцейських. Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише над ранок. Наразі встановлюють особи загиблих.

За даними Держприкордонслужби, від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагалися подолати річку.