Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 400 військових. Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (19 травня) російські війська втратили орієнтовно 1 400 військовослужбовців (вбиті та поранені), 14 танків, 35 бронемашин і 50 артилерійських систем, дві реактивні системи, чотири засоби ППО, 60 одиниць автотехніки, дві одиниці спецтехніки, 81 безпілотник різного рівня, крилату ракету, а також один корабель (тральщик 266-М «Ковровець»).

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

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Ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:30 19 травня повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони відбивають атаки та намагаються зірвати наступ росіян.

На Харківському напрямку минулої доби було 11 бойових зіткнень. Російські війська не полишали спроб прорвати оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого. Росіяни зазнали відчутних втрат — приблизно 114 військових і 30 одиниць техніки.

минулої доби було 11 бойових зіткнень. Російські війська не полишали спроб прорвати оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого. Росіяни зазнали відчутних втрат — приблизно 114 військових і 30 одиниць техніки. На Куп’янському напрямку було 12 боєзіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

було 12 боєзіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове. На Лиманському напрямку українські війська тримали ворога під вогнем та мали успіх на окремих ділянках.

українські війська тримали ворога під вогнем та мали успіх на окремих ділянках. Жорсткі бої точилися на Сіверському напрямку . Було 23 спроби прорвати оборону. Ворог намагався пройти в районі Білогорівки і атакував сектор 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат (53 особи вбитими та пораненими, знищені 14 одиниць техніки).

. Було 23 спроби прорвати оборону. Ворог намагався пройти в районі Білогорівки і атакував сектор 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат (53 особи вбитими та пораненими, знищені 14 одиниць техніки). На Краматорському напрямку російські війська 14 разів безуспішно намагалися прорвати оборону поблизу населених пунктів Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

російські війська 14 разів безуспішно намагалися прорвати оборону поблизу населених пунктів Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. На Покровському напрямку було 25 штурмів позицій українських військ. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію. Попередні втрати противника на цьому напрямку — 118 окупантів убитими та пораненими, знищені та пошкоджені 8 одиниць техніки.

було 25 штурмів позицій українських військ. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію. Попередні втрати противника на цьому напрямку — 118 окупантів убитими та пораненими, знищені та пошкоджені 8 одиниць техніки. На Курахівському напрямку було 10 зіткнень. Росіяни намагаються просунутися до пунктів Георгіївка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Водяне. Всі атаки відбили.

було 10 зіткнень. Росіяни намагаються просунутися до пунктів Георгіївка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Водяне. Всі атаки відбили. На Времівському напрямку війська рф провели чотири безуспішні спроби прорвати оборону в напрямку Старомайорського та Урожайного.

війська рф провели чотири безуспішні спроби прорвати оборону в напрямку Старомайорського та Урожайного. На Придніпровському напрямку росіяни намагалися шість разів відтіснити підрозділи ЗСУ від Кринок. Успіху вони не мали.

Аналітичний проєкт DeepState, який співпрацює з Міноборони України, 20 травня повідомив, що російські війська просунулись південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміка, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки.