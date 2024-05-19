Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровець»

Вночі Сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту рф 266-М «Ковровець».

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

«Ковровець» — російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Базується на Чорноморському флоті рф. Увійшов до його складу у 1974 році.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 19 травня українські війська від початку повномасштабного вторгнення знищили 26 кораблів та катерів рф.