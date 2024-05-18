У Києві запрацював перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій

У столиці почав роботу перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомило Командування ССО.

Тепер охочі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію і фахову підтримку офлайн у рекрутинговому центрі.

У центрі консультуватимуть щодо підготовки, забезпечення й умов проходження служби в ССО, допомагатимуть у підборі військової спеціальності, а також нададуть повний юридичний супровід в оформленні при вступі на службу.

Рекрутинговий центр ССО працює за адресою Оболонська набережна, 7, корпус 1, з понеділка по неділю (09:00 до 18:00).

Станом на 1 травня в Україні було 19 центрів рекрутингу, тепер їх 20.