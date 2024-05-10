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Сухопутні сили ЗСУ створять рекрутинговий центр. Насамперед він шукатиме операторів дронів

Автор:
Оля Березюк
Дата:

У Сухопутних військах Збройних сил України створюють власний рекрутинговий центр для комплектування підрозділів.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Першочерговим завданням центру буде відбір і комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ.

Під час відбору кожний кандидат, який відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова — на базі окремого центру та під керівництвом фахівців із бойовим досвідом.

Більш детальну інформацію про програму відбору і підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.

  • Міноборони України ще наприкінці минулого року почало займатися рекрутингом. Спочатку відомство уклало угоди з чотирма компаніями, які надали безплатно свої майданчики для розміщення вакансій. Це Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX Україна. Також Міноборони розпочало співпрацю з Державним центром зайнятості. Це означає, що вакансії пропонуватимуть безробітним у всіх регіонах України.
  • Станом на 1 травня в Україні відкрили 19 центрів рекрутингу.