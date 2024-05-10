Сухопутні сили ЗСУ створять рекрутинговий центр. Насамперед він шукатиме операторів дронів

У Сухопутних військах Збройних сил України створюють власний рекрутинговий центр для комплектування підрозділів.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Першочерговим завданням центру буде відбір і комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ.

Під час відбору кожний кандидат, який відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова — на базі окремого центру та під керівництвом фахівців із бойовим досвідом.

Більш детальну інформацію про програму відбору і підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.