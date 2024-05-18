Кабмін затвердив нову форму військового квитка

Кабінет міністрів України затвердив нову форму військового квитка. Військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.
Про це йдеться на сайті уряду.
Постанова № 559 набирає набирає чинності 18 травня — одночасно із законом про мобілізацію. Військово-обліковий документ оформляється та видається:
- в електронній формі — за допомогою Електронного кабінету військовозобов’язаного, Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони або застосунку «Дія» (у разі технічної реалізації такої можливості);
- у паперовій формі — на бланку, форму якого затверджує постанова Кабміну № 559. Причому людина може мати на бланку лише один військово-обліковий документ.
Відомості у військово-обліковому документі мають відповідати даним Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Бланк військово-облікового документа в паперовій формі самостійно виготовляють районні (міські) центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або їхні відділи (відповідні органи СБУ, підрозділи розвідувальних органів). Номер документа на бланку і дату його видачі вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день видачі.
Військово-обліковий документ на бланку видають (замінюють) за письмовою заявою, якщо:
- громадянина беруть на військовий облік як призовника, військовозобов’язаного або резервіста;
- призовник, який перебував на військовому обліку до набрання чинності постанови, не отримував посвідчення призовника, а військовозобов’язаний та резервіст — військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного;
- змінюється категорія щодо військового обов’язку;
- відсутнє місце для внесення змін;
- відомості не відповідають даним у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- документ втрачений або зіпсований;
- виникло бажання змінити військово-обліковий документ, який видали до постанови Кабміну № 559.