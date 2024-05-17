В Іспанії вилучили рекордну партію метамфетаміну — 1,8 тонни

В Іспанії поліція ліквідувала велику мережу розповсюдження метамфетаміну мексиканського картелю «Сіналоа». При цьому правоохоронці вилучили 1,8 тонни наркотику — це вважають найбільшою конфіскацією метамфетаміну в історії країни.

Про це повідомила агенція Associated Press.

Поліція затримала пʼятьох підозрюваних в участі в наркокартелі — громадянина Мексики, якого вважають лідером групи, трьох іспанців й одного румуна. Також провели обшуки на шести обʼєктах у східному регіоні Валенсії.

Іспанський правоохоронець стоїть перед вилученою партією метамфетаміну. AP

Поліція заявляє про ліквідацію цієї групи, які намагалися встановити свою присутність в Іспанії. Офіцер Антоніо Мартінес каже, що затримані зберігали наркотики у віддалених районах Валенсії, а потім відправляли метамфетамін в інші європейські країни в автомобілях із подвійним дном.

Частина конфіскованої партії метамфетаміну. AP

Розслідування триває. Правоохоронці заявили, що арешти можуть продовжитися.

Картель «Сіналоа» — транснаціональна злочинна організація, яка контрабандою ввезла до США понад тисячу тонн кокаїну, марихуани, метамфетаміну і героїну. Наймані вбивці картелю викрадали, катували та вбивали членів конкуруючих банд, щоб зміцнити свою владу. Члени картелю також підкуповували поліцейських і високопосадовців у Мексиці та по всій Центральній Америці, щоб ті заплющували очі на постачання наркотиків і навіть попереджати картель про майбутні рейди.